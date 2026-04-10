Falleció el periodista Enrique Vargas

Puerto Plata. – El periodista Enrique Vargas, quien se destacó durante décadas por su trayectoria humilde y ejemplar de 50 años, su entrega a la labor de informar a través del vespertino El Nacional y como colaborador de otros medios locales y nacionales, falleció ayer tras una dura batalla afectado por diversas complicaciones de salud. Tenía 75 años.

La muerte del inquieto comunicador quien residía en el sector Cristo Rey enluta a la familia periodística de esta localidad.

Su deceso se produjo en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Ricardo Limardo, de esta ciudad, tras haber agravado su estado de salud en las últimas semanas. Previamente, estuvo ingresado en el Grupo Médico Bournigal.

Los restos del comunicador son velados en la funeraria municipal, ubicada en el sector Puente Seco, Puerto Plata. Se desconocen los detalles del sepelio.

De acuerdo con los informes, Vargas era hipertenso, padecía de diabetes, problemas renales y de los pulmones. Estaba casado con la señora Esperanza de Vargas, pero no procrearon hijos en común.

Era nativo de la comunidad Behuco Alambre del municipio Gaspar Hernández, provincia Espaillat. Desde el año 1974 hasta la fecha se había desempeñado como reportero de varios medios locales y nacionales. Desde el 1980 se radicaba en la ciudad de Puerto Plata, laborando como corresponsal para el periódico El Nacional, Noti-Sucesos de Radio Puerto Plata, Premium Informativo en la ciudad de Santiago y otros medios.