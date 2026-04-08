CDP honra legado Marcelino Vega

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

En el marco del 45 aniversario del asesinato de Marcelino Vega, representantes del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) reiteraron su compromiso de mantener viva la memoria de los periodistas caídos en el ejercicio de sus funciones, durante un acto celebrado en el monumento a los mártires de la prensa.

El presidente del gremio, Luis Pérez, destacó que la sociedad mantiene una deuda moral con estos profesionales y recordó a figuras como Orlando Martínez y Gregorio García Castro, asesinados en épocas marcadas por la represión y la intolerancia. Señaló que sus nombres, al igual que el de Marcelino Vega, representan símbolos de valentía y compromiso en un contexto en el que ejercer el periodismo implicaba grandes riesgos.

Indicó que a más de cuatro décadas de esos hechos, persiste el reclamo de justicia y el rechazo al olvido. Aseguró que el gremio no guardará silencio ante la impunidad y continuará alzando la voz en defensa de los derechos fundamentales, recordando que la libertad de prensa de la que hoy goza el país es fruto del sacrificio de estos hombres y mujeres.

Además, el dirigente gremial Olivo de León sostuvo que en la actualidad el periodista debe ser mejor remunerado, al considerar que el ejercicio profesional exige mayor preparación, capacitación y el dominio de herramientas digitales.

En ese orden, llamó a los gremios del sector a trabajar en un plan estratégico que permita garantizar condiciones laborales dignas y fortalecer el ejercicio del periodismo.