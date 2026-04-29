Falta de agua y luz deja sin clases a politécnico

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

La docencia fue paralizada ayer en el Politécnico Profesora Soraya Valentina Núñez, ubicado en la avenida Monumental, sector Los Girasoles, debido a la falta de energía eléctrica, el limitado acceso a agua potable y la ausencia de abanicos en las aulas, condiciones que afectan directamente la salud de los estudiantes y del personal docente.

Estas carencias, según narraron algunos padres a este diario, se ha mantenido por seis meses, al igual que el intenso calor dentro de las aulas, ante la falta de ventilación, representando un riesgo, especialmente por las altas temperaturas. “Con tantos niños, fácilmente uno puede asfixiarse en un ambiente tan caluroso”, expresó Nelson Reyes, padre de varios estudiantes del centro.

Reyes explicó que la falta de energía eléctrica también impide el funcionamiento de la bomba de agua, lo que agrava la situación. En ese sentido, indicó que algunos docentes deben recurrir a cargar agua en cubetas para poder realizar necesidades básicas. Por otra parte, Rafael de León, padre de dos niñas inscritas en el centro educativo, narró que los alumnos van al baño y lo encuentran sucio, lo que provoca que muchos se retengan de hacer sus necesidades.

Ante la situación, el centro no impartió docencia

Paro en el Politécnico Prof. Soraya Valentina Núñez Díaz. Por la precariedad de la escuela, en foto, Nelson Reyes, Rafael Antonio de León.

Otro factor que impacta negativamente el desarrollo de la docencia es la falta de espacio para los 800 alumnos matriculados obligando a los estudiantes a almorzar en el suelo, debido a la insuficiencia de áreas adecuadas para la alimentación. “Mis hijas llegan a casa con sus loncheras sucias, porque tienen que sentarse en el piso para comer”, expresó.

Dato

La paralización de la docencia fue convocada por la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela, como medida de presión para exigir la intervención de las autoridades educativas y el restablecimiento de condiciones dignas para la enseñanza. Los docentes hicieron un llamado urgente al Ministerio de Educación y a las instituciones competentes para que atiendan la situación y garanticen un entorno seguro y adecuado para los estudiantes6