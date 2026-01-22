Falta de educación frena la donación de órganos en República Dominicana, afirma director del Incort

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El director del Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante (Incort), doctor José Juan Castillo, manifestó que, pese a los avances tecnológicos y médicos en la República Dominicana, la ciudadanía aún no ha asumido como propia la cultura de la donación de órganos para salvar otras vidas.

“En República Dominicana lo que se necesita es educación y el Incort solo no lo puede hacer. Yo creo que la sociedad dominicana tiene que tomar el trasplante como algo suyo, porque al final quienes se benefician es la sociedad misma. No hay familia que esté exenta de tener un familiar que necesite un trasplante”, declaro Castillo.

Explicó que en el país las donaciones se mantienen en niveles muy bajos debido a la negativa de los familiares de pacientes fallecidos a ceder los órganos tras la muerte encefálica o cerebral.

“La negativa familiar ronda por un 70 por ciento y nunca se ha logrado bajar de ese número. La negativa familiar es cuando usted tiene un familiar que, por mala suerte, ha tenido un evento que lo ha llevado a intensivo; el paciente tiene una muerte encefálica o cerebral y, por lo tanto, el paciente es un fallecido”, pronunció el galeno.

Asimismo, José Juan Castillo señaló que la mejor manera de una persona ser donante es manifestar su voluntad en vida y en buen estado de salud, expresándolo de manera clara en su núcleo familiar.

“Aunque usted deje un documento por escrito y vaya a donde un notario y diga que usted quiere ser donante, en República Dominicana siempre se aceptará la decisión de los familiares. Son los que van a decidir si usted es o no es donante”, subrayó.

¿Cuándo es necesario hacerle un trasplante a una persona?

De igual modo, el director del Incort precisó que un trasplante a una persona se hace necesario cuando el órgano afectado deja de funcionar de manera adecuada.

“Por ejemplo, en el caso del riñón, cuando el paciente tiene insuficiencia renal crónica y está sometido a diálisis, aunque en ocasiones podemos, si el paciente tiene un seguimiento adecuado y tiene un donante vivo, podemos hacer un trasplante preventivo, antes de llegar a diálisis”, detalló.

Las declaraciones del doctor José Juan Castillo fueron ofrecidas durante una entrevista en el programa televisivo “El Día”.