Familia afirma que minera violó protocolo seguridad

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

Tras la recuperación de entre los escombros del cuerpo de Eloy Peña, minero muerto en un derrumbe en la mina de materiales Los Fructuoso, en San Gregorio de Nigua, San Cristóbal, familiares de la víctima deploran la falta de protección de los trabajadores, ya que ni siquiera cuentan con seguro de salud.

Una comisión del Ministerio de Trabajo acudió al lugar de la tragedia, para determinar si en ese caso cumplían los protocolos establecidos para esa labor, pero no pudo penetrar porque las puertas de acceso estaban cerradas.

Lo propio ocurrió con otra comisión del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que tuvo que retirarse al no pemitirle penetrar al lugar del hecho.

El fallecido, de 52 años, residía en la calle Primera 73, en Barrio Nuevo, San Cristóbal. Era padre de cuatro hijos, pero ayudó a criar otros cuatro a su compañera Alexandra Morbán. Todos mayores de edad.

Morbán lamenta la falta de protección en la mina donde murió su esposo, ya que no cumplía con el mínimo protocolo, que consiste en que mientras unos excavan otros observan desde fuera.

En el caso de su esposo, narra que estaba solo operando una retroexcavadora, situación que provocó que fuera hallado horas después por técnicos de la Defensa Civil.

Explicó su experiencia en trabajo de minas, lo que heredó de su padre, donde aprendió que un protocolo elemental en esa labor es que siempre hay una persona que observa a quienes excavan, para en caso de que suceda un derrumbe, tener una idea de dónde podrían estar los atrapados.