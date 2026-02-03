Más de 40 organizaciones del comercio detallista niegan escasez de pollo y huevos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santo Domingo.- Más de 40 organizaciones del comercio detallista expresaron su respaldo al ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, y afirmaron que no existe escasez ni aumentos injustificados en los precios de la carne de pollo y los huevos, al tiempo que aseguraron que el mercado ha comenzado a estabilizarse tras las medidas adoptadas por la actual gestión.

Durante una visita realizada al ministerio de agricultura los principales líderes del sector detallistas desmintieron versiones que han circulado en distintos espacios sobre una supuesta falta de la carne blanca y de huevos, ya que fruto de las medidas adoptadas el mercado ha vuelto a normalizarse.

En ese contexto, Apolinar Leyba hijo advirtió que algunos sectores intentan “pescar en mar revuelto”, promoviendo una falsa percepción de escasez de la carne de pollo con el objetivo de generar distorsiones en el mercado y afectar la estabilidad de precios.

De su lado Ricardo Rosario Presidente de la Central Nacional de Detallistas Unificados resaltó la apertura del ministro Oliverio Espaillat para buscar salida a los problemas del sector.

“Aquí están todas las instituciones y ¿usted busca el listado? Hay cuarenta y dos asociaciones que son las que hacen vida. Sin privilegios, espero que cada quien defienda su trabajo. “Es lo que queremos ir ayudando al ministro”, puntualizó Rosario.

Los detallistas reafirmaron su disposición de continuar colaborando de manera estrecha con el Ministerio de Agricultura para garantizar estabilidad, abastecimiento continuo y precios justos en los productos de primera necesidad, en beneficio de los consumidores y la seguridad alimentaria del país.

Participaron en la reunión Ricardo Rosario ; presidente de la Central Nacional de Detallistas Unificados, Héctor Julio Nieves ; presidente Federación Nacional de Comerciantes Detallistas de Provisiones , Manuel Horacio Acosta de la Federación de Comerciantes y Empresarios , Héctor Julio Ledesma de la Federación de Detallistas Independientes, Rafael Santos del Consejo Dominicano de Comerciantes Detallistas y Martina Ventura de la Federación de Mujeres Comerciantes , entre otras .