Familia se querella por muerte joven tras procedimiento estético

Publicado por Nathaly Tavárez Creado: Actualizado:

Santiago.- Los familiares de Angélica Geraldine Hernández presentaron una querella formal ante la Fiscalía de Santiago, a fin de que se investiguen las circunstancias en que se produjo su fallecimiento, ocurrido el 26 del mes de marzo pasado, tras someterse a un procedimiento estético en la clínica Diosa, ubicada en el sector Jardines Metropolitanos de esta ciudad.

La querella identifica como presuntos implicados o responsables de su muerte a los doctores Óscar Polanco, Eriberto Liranzo y Cindy Jiménez, además de la señora Cary Peña, señalada como la persona encargada de atraer posibles clientas hacia el centro estético, clausurado por Salud Pública por presuntas violaciones a la Ley General de Salud.

Según el documento depositado ante el Ministerio Público, todos habrían participado en los hechos previos al fallecimiento de la joven. La denuncia se sustenta en una alegada mala práctica médica, así como en las condiciones en que operaba el establecimiento, que, según se indica, no cumplía con las normativas requeridas para este tipo de procedimientos.

Los parientes de Hernández buscan que se determinen responsabilidades y que se apliquen las sanciones correspondientes contra los implicados, al tiempo que aspiran a que el caso sirva como precedente para evitar que otras personas enfrenten situaciones similares.

Se recuerda que tras lo ocurrido con la joven de 32 años, el Ministerio de Salud Pública ordenó el cierre del establecimiento por presuntas irregularidades en su funcionamiento, mientras que el Ministerio Público inició una investigación para determinar las circunstancias del hecho.