Por "irregularidades no subsanadas", Salud Pública dispone cierre definitivo del centro de estética Diosa Los Jardines

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El Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Habilitación de Establecimientos de Servicios de Salud, ha ordenado el cierre definitivo del Centro de Cirugía Estética y Reconstructiva Diosa Los Jardines, S.R.L., localizado en la provincia de Santiago.

El cierre del establecimiento se debe a irregularidades reincidentes detectadas y no subsanadas, relacionadas con modificaciones de infraestructura no autorizadas y fallas en los procesos. Estas acciones constituyen una violación a lo establecido en la Ley No. 42-01, General de Salud.

De acuerdo con las investigaciones correspondientes, consignadas en el expediente administrativo, el establecimiento no contaba con la debida autorización ni se encontraba habilitado para la realización de procedimientos quirúrgicos.

La Dirección de Habilitación identificó múltiples irregularidades en el Centro de Cirugía Estética y Reconstructiva Diosa Los Jardines, S.R.L., tras una denuncia presentada en agosto de 2024. Entre esas faltas se incluyeron modificaciones en la infraestructura y la ampliación de servicios sin autorización previa de las autoridades pertinentes.

En marzo de 2025 se ordenó el cierre temporal del establecimiento por 45 días para corregir dichas fallas. Sin embargo, una inspección posterior confirmó que el centro no cumplía con los requisitos mínimos ni con los planos aprobados.

Asimismo, pese a que el establecimiento presentó los planos corregidos y obtuvo una certificación de no objeción en julio de 2025, para agosto de ese mismo año el centro de salud firmó un Acta de Acuerdo y Plazo en la cual los representantes del establecimiento expresaron que el centro seguía en proceso de remodelación y que no estaban ofreciendo servicios de salud.

Para marzo de 2026, los propietarios del centro solicitaron el cambio de nombre del establecimiento. No obstante, pese a todos los procesos de verificación en los que se encontraba inmerso el centro, el 26 de marzo del año en curso se produjo el fallecimiento de Geraldín Hernández, de 32 años, una paciente que se realizaba un procedimiento estético.

Al momento del hecho, el centro no contaba con la debida autorización ni habilitación para realizar procedimientos quirúrgicos, ya que no habían subsanado en su totalidad las deficiencias que motivaron el cierre inicial.

En ese sentido, el Ministerio de Salud, tras las investigaciones realizadas por la Dirección de Habilitación de Servicios de Salud, dispuso el cierre definitivo del Centro de Cirugía Estética y Reconstructiva Diosa Los Jardines, S.R.L., con el objetivo de proteger el bienestar de la población e impedir la reincidencia en el incumplimiento de la ley y los protocolos establecidos.