Familiares de urbano "Chip Callejero" exigen al MP rechazar acuerdo con responsable de asesinato

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Los familiares de Juan Enmanuel Jiménez Espinal, conocido en el mundo de la música urbana como "Chip Callejero" denunciaron que el presunto responsable de su muerte busca un acuerdo con el Ministerio Público, el cual exigen rechazar.

Según el testimonio de familiares que exigen justicia por la muerte del artista urbano, José Luis Gómez Peña, alias Capital, le propinó varios disparos que causaron su muerte, luego de presentarse en un bar de la ciudad de Santiago donde se encontraba el occiso.

Alias Capital fue arrestado la mañana de este jueves, luego de permanecer prófugo de la justicia durante ocho años, desde el 2018, mediante la orden de arresto 7579-2018.

Hecho Sangriento

Juan Enmanuel Jiménez Espinal, de 29 años, falleció el 03 de septiembre de 2018, mientras recibía atenciones médicas en el hospital José María Cabral y Báez, a causa de varios disparos propinados por alias Capital, de acuerdo al informe ofrecido por las autoridades policiales.

De acuerdo a los reportes policiales, el hecho sangriento ocurrió en el centro de bebidas alcohólicas El Jevo Frías, en el sector Pueblo Nuevo de Santiago. Por la muerte la policía también busca a otros implicados, entre los que señalan a Ronny Abel Sánchez, alias Mudita.