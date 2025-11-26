Familias viven edificio que temen se desplome

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

Un socavón de más de 20 pies de profundad y sin límites de longitud amenaza con desplomar el edificio 357 del sector San Lázaro, en la Ciudad Colonial, en el que habitan ocho familias y más de 40 personas en medio del temor e incertidumbre por lo que podría ocurrir a la infraestructura.

El agujero se encuentra en la galería del primer apartamento, propiedad de la señora Jaqueline Gómez, donde además se observan grietas en el piso y paredes, al igual que en el techo del cuarto nivel, lo que ha sembrado miedo de quienes habitan la edificación.

El diputado nacional, Danilo Díaz, llamó la atención sobre el peligro ante el pleno de la Cámara de Diputados, donde reclamó la intervención urgente del Ministerio de Viviendas y Edificaciones (Mived), en la calle Santomé, del sector San Lázaro, antes que ocurra una catastrofe que luego haya que lamentar.

Díaz manifestó que gracias a la intervención del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie) realizó una evaluación en la edificación y sostuvo, “con resultados que meten miedo”. Señaló que los estudios revelan datos muy preocupantes, por lo que el Mived debió actuar sin dilación, antes que ocurra una desgracia lamentable.

Edificio 357, frente parque San Lázaro, sobre socavón.

Advierte que el informe de Onesvie describe una situación de emergencia, debido a que la edificación presenta tres tipos de riesgos: ligero en un 10 %, daños moderados 38 %, pero en cuanto a daños graves y completos, un 50 %.

Señaló que se trata de una caverna que parece no tener fin, que mantiene a quienes habitan en el lugar con el temor de que en cualquier momento pudiera ocurrir cualquier situación lamentable.

Los residentes alertan que las paredes están cediendo y las grietas son visibles, aumentando la preocupación, especialmente porque hace menos de tres años un agujero similar fue descubierto por los moradores a escasos metros.

Grietas en estructura edificio afectado por socavón.

Jaqueline Gómez, propietaria del primer apartamento afectado y su hermano Julio Gómez, explicaron que lo que comenzó como una simple remodelación de pisos en agosto pasado, reveló un peligro oculto debajo de la estructura que alberga a las ocho familias residentes en ese lugar. “El agujero emite un calor insoportable y ha hecho que los insectos salgan del socavón”, dijo un hijo de Jaqueline Gómez.

En tanto que, Julio Gómez agregó que las grietas evidencian que algo anda mal en el terreno que soporta la construcción y que ha resistido las inclemencias del tiempo durante años.

Las familias esperan que las autoridades actúen con tiempo, para evitar que ocurra una tragedia.