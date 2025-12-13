FARD gradúa a 40 nuevos oficiales promoción XXIV

Publicado por Soila Paniagua Creado: Actualizado:

La Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD) graduó ayer 40 nuevos oficiales de la XXIV promoción de cadetes “general de brigada piloto (r) Renato Malagón Montesanto en el acto que encabezó el presidente Luis Abinader y donde se resaltaron los deberes de las autoridades militares de defender la soberanía y el interés nacional.

Los nuevos oficiales recibieron sus títulos de licenciados en Ciencias Aeronáuticas, alcanzando el rango de segundo teniente, tras completar un programa de formación académica de cuatro años.

El director de la Academia Aérea coronel piloto Francisco Antonio de los Santos Álvarez, ponderó el compromiso, esfuerzo y disciplina de los nuevos oficiales, quienes recibieron una “formación integral orientada al liderazgo, la excelencia y el servicio a la Nación”.

Los graduandos fueron capacitados en áreas académicas, militares y técnicas, especializándose como pilotos aviadores, técnicos de aviación y oficiales de superficie, también participaron en cursos complementarios en inteligencia militar, derechos humanos y derecho internacional humanitario, seguridad aeroportuaria, infantería, comando y protección a dignatarios.

El mandatario tomó el juramento de honor de los nuevos oficiales y entregó los sables de mando, las insignias y de maqueta conmemorativa.