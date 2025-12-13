76 parejas sellan un pacto eterno en las Bodas Colectivas del Ministerio Internacional Horeb

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santo Domingo. - Este viernes 12 de diciembre, 76 parejas dieron un paso de fe y amor al consagrar sus vidas en matrimonio, presentándolo delante de Dios como un pacto eterno, durante la tradicional celebración de las Bodas Colectivas 2025, realizada por el Ministerio Internacional Monte de Dios Horeb.

Los pastores Miguel y Montserrat Bogaert, pioneros en el país en la realización de bodas colectivas, explicaron que este acto representa un pacto divino que trae orden, protección espiritual, estabilidad emocional y la oportunidad de construir una familia sobre un firme fundamento. Añadieron que el matrimonio representa la unión que Dios diseñó para el hombre y la mujer, convirtiéndolos en uno para caminar juntos en amor, respeto y con un propósito eterno que marca generaciones.

El acto, celebrado en el auditorio de la Iglesia, inició con el desfile de cada una de las parejas en presencia de sus familiares, en un templo embellecido con delicadas flores color crema, acompañado por las suaves notas de un saxofón.

En su exhortación a las parejas, el pastor Dr. Miguel Bogaert Portela destacó como elementos esenciales para un hogar fortalecido en Cristo la oración, la fe, la Palabra y el perdón, así como el amor, el respeto mutuo, el sacrificio, la buena comunicación, la transparencia, la fidelidad y el trabajo en equipo.

De las 76 parejas, muchas habían vivido en concubinato por décadas; otras aún no habían consagrado su unión delante de Dios, y algunas contrajeron nupcias por primera vez o renovaron sus votos de amor.

La pastora Montserrat Bogaert afirmó que esta alianza matrimonial representa un legado para generaciones y un rompimiento con una cultura donde muchas familias están acostumbradas a vivir en unión libre, fornicación o adulterio, en franca desobediencia a Dios. “El matrimonio no es solo una ceremonia; es un pacto divino que une, fortalece y bendice. Cuando dos personas se casan bajo la cobertura divina”, expresó.

Tras la celebración de la ceremonia, los esposos cuentan con el apoyo y consejería del equipo de Matrimonio de la iglesia, donde son instruidos bajo los principios de la Palabra de Dios, la Biblia.

Los pastores Miguel y Montserrat Bogaert iniciaron este ministerio hace más de 20 años, reuniéndose en su residencia con apenas tres matrimonios. A través de los años, han sido testigos de hogares que estuvieron en crisis, al borde del divorcio, y que hoy dan testimonio de la restauración que Dios ha hecho en sus vidas y familias.