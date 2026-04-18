FDC asegura canasta básica mantendrá estabilidad de precios

Publicado por Ámbar Frías Creado: Actualizado:

Miembros de la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC) reiteraron ayer que la producción nacional cuenta con inventarios suficientes para mantener la estabilidad de los precios de los productos básicos de consumo masivo.

El presidente de la FDC, Iván García afirmó que gracias al apoyo de Gobierno al sector agropecuario, productos como el arroz, azúcar, habichuelas, papas, entre otros no presentan ningún incremento pese al conflicto en Medio Oriente, que ha provocado crisis a nivel global.

“En República Dominicana los precios están a los mismos niveles que estaban en el año 2025 e incluso algunos han bajado, como es el precio del pollo, que esta semana bajó diez pesos”, aseveró.

Por otro lado, expresaron su reclamo ante la contribución por residuos sólidos impuesto por la Ley 98-25 sobre Residuos Sólidos a las empresas, comercios e industrias y cuyo monto consideran es “impagable”, especialmente para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes).

En ese sentido, avisaron que no pagarán de manera temporal el monto correspondiente a la contribución hasta que el Congreso Nacional no apruebe una modificación a dicha normativa. García aseguró anteproyecto será depositado en el órgano legislativo en el transcurso de la próxima semana.

El acuerdo fue alcanzado con el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, el director de Impuestos Internos (DGII), Pedro Urrutia y los presidentes de las Cámaras Legislativas, Ricardo de los Santos (Senado) y Alfredo Pacheco (de Diputados).

Según, los comerciantes deberán cumplir con la presentación de la declaración jurada correspondiente al año fiscal 2025 antes del día 30, pero que no estarán obligados a apagar el monto generado por la contribución de generación de residuos sólidos, aunque esté reflejada en el sistema.

No obstante, aclararon que los demás impuestos como el Sobre la Renta (ISR), el 1 % de los activos productivos y anticipos, deberán ser pagados como de costumbre.

Alza precios

Por otro lado, también denunciaron aumentos de hasta un 50 % en productos plásticos utilizados para envasar alimentos, lo que consideraron excesivo.