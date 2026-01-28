Las felicitaciones de Luis Abinader para el nuevo presidente de Honduras

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, felicitó este miércoles a su homólogo de Honduras, Nasry Asfura, por su juramentación.

El mensaje fue publicado a través de cuenta de X, antigua Twitter.

“Le envío un saludo fraterno y mis mejores deseos de éxito, con la convicción de que trabajaremos juntos para fortalecer la amistad, la cooperación y el bienestar de nuestros pueblos hermanos”, posteó.

Mensaje de Luis Abinader

Abinader expresó sus mejores deseos al nuevo mandatario hondureño y reafirmó el compromiso de fortalecer las relaciones bilaterales entre ambas naciones.

Asfura presidirá Honduras para el período 2026-2030.