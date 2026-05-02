Papagayo y Bayahibe triunfan en apertura Torneo Béisbol Superior de La Romana

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Los seleccionados de Papagayo y Tiburones de Bayahibe ganaron sus respectivos compromisos en la apertura del cuadragésimo Torneo de Béisbol Superior, opción a la copa Central Romana Corporation, dedicado al licenciado Juan Núñez Nepomuceno, presidente de la Federación Dominicana de Béisbol (FEDOM), en los estadios Andújar Cedeño y los Mulos del Tamarindo de esa ciudad de la región Este.

En el estadio Andújar Cedeño, Papagayo dispuso 8-4 de Los Angeles de la Cueva. Ganó Juan Wade y perdió Héctor Yan.

Sobresalieron al bate por los ganadores, Yordy Ortiz con jonrón y sencillo y tres empujadas y Francisco Mercedes con dos inatrapables. Por los Angeles, Hansel Sosa y Johnny Luis ligaron imparables.

De su lado, en el estadio Mulos del Tamarido, Bayahibe venció 11-4 a los Mulos. Ganó Anderson Vólquez y perdió Damián Balón. Sobresalieron a la ofensiva por Bayahibe, Torres King con cuadrangular y sencillo y Sterlin Gil con triple y doble. En la causa perdedora, Esteban Beltré ligó un tubey y Jhoan De Aaza un hit.

Acto inaugural

La actividad inició con el desfile de los equipos, el canto a la patria y la bendición al Todopoderoso.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del dirigente Eduardo Phipps, presidente de la entidad organizadora, quien dijo sentirse satisfecho por la puesta en marcha del tradicional torneo superior.

En el acto

“Para la Asociación de Béisbol de esta ciudad de La Romana es un alto honor reconocer el respaldo que ha dado al béisbol, a través de la Federación Dominicana de Béisbol (FEDOM), el licenciado Juan Núñez Nepomuceno”, manifestó.

En el acto

Señaló que en el evento, además de los equipos de Papagayo, Bayahibe, Angeles y Tamarindo, ven acción los combinados de los Padres del Baseball, los Sacallamas, Delfines y Villa hermosa.

El veterano dirigente aprovechó para resaltar el respaldo que desde hace más de 45 años ha venido dando el Central Romana Corporation para que este torneo sea todo una realidad.

De su lado, Juan Núñez Nepomuceno agradeció la dedicatoria y se comprometió a seguir desarrollando el béisbol en todo el país.

En el acto

“Quiero reconocer el trabajo que por año viene realizando Eduardo Phipps como presidente de la Asociación de Béisbol de La Romana, y luego decirle que la institución que presido siempre estará en disposición de brindar el respaldo a este tipo de evento, el cual augura el fortalecimiento de esta disciplina en el país”, exclamó Núñez.

Juan Núñez tiró la primera bola, bateada por Demetrio Antonio Guerrero, ex presidente de la asociación de Béisbol de esta ciudad y recibida por Merced