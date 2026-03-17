Félix Portes resalta trabajo de Hogar Crea tras más de cinco décadas de servicio

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El abogado penalista Félix Portes salió en defensa de la institución Hogar Crea ante lo que calificó como “ataques injustos” y campañas de desinformación que buscan desacreditar su trayectoria.

A través de un comunicado publicado en su cuenta de X, Portes destacó la labor histórica de Hogar Crea, entidad dedicada a la rehabilitación de personas con problemas de adicción, subrayando que durante 51 años ha sido un pilar en la recuperación de miles de dominicanos y en la reconstrucción de sus familias.

El togado respaldó sus afirmaciones con una experiencia personal, al relatar que un familiar cercano logró superar la drogadicción gracias al apoyo de la institución. “No tenía dinero y nuestra familia tampoco contaba con los recursos necesarios, pero Hogar Crea lo acogió cuando más lo necesitaba”, expresó. Según narró, su pariente logró rehabilitarse, reinsertarse en la sociedad y convertirse en un ciudadano productivo.

Portes indicó que este tipo de historias no son casos aislados, sino parte del impacto constante de la organización. En ese sentido, reveló que actualmente también tiene otro familiar en proceso de tratamiento dentro del programa, lo que refuerza su confianza en el modelo de rehabilitación de la entidad.

En su declaración, el abogado resaltó cifras que, a su juicio, evidencian la magnitud del trabajo de Hogar Crea: 41 centros de rehabilitación, tres centros femeninos, uno destinado a niños y adolescentes, y más de 20,357 personas reeducadas a lo largo de su historia. Además, aseguró que cada año más de 750 jóvenes logran rehabilitarse a través de sus programas.

Asimismo, destacó que la institución ha sido reconocida por el Ministerio de Salud Pública como una de las asociaciones sin fines de lucro con mejor manejo de fondos en el país.

El penalista hizo un llamado a la sociedad, al gobierno y a los actores políticos a respaldar la labor de Hogar Crea en lugar de promover campañas negativas. “Intentar desacreditar una institución con esta historia no solo es injusto, sino también irresponsable”, afirmó, al tiempo que subrayó que detrás de su trabajo existen miles de historias de superación y esperanza.

Del mismo modo, Portes expresó su apoyo a los directivos y colaboradores de la entidad, a quienes consideró merecedores de reconocimiento por su compromiso con la rehabilitación y la reinserción social en la República Dominicana.