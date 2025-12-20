Feria Inespre con 67 productos a precios más bajos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Por Randy Jiménez

El inicio de la Gran Feria Agropecuaria del Instituto de Estabilización de Precios (Inespre) contó ayer con la presencia del presidente Luis Abinader, quien acudió a la Ciudad Ganadera para ver los productos de la canasta básica que venden hasta mañana.

El presidente Abinader limitó su recorrido a saludar a la gente y a ver los productos. No ofreció declaraciones.

sobre la feria

El director ejecutivo del Inespre, David Herrera, explicó que la feria pone a disposición de los ciudadanos 80 mil libras de pollos enteros a un precio asequible, con un peso de más de cuatro libras y a un costo de RD$200 la unidad.

Herrera precisó que la venta de este y otros productos se realizará en horario de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, con atractivas ofertas de una amplia gama de alimentos, entre los que se incluyen piernas de cerdo, arroz, aceite, habichuelas, cartones de huevos, papas, ajo y cebolla, así como diversos rubros y vegetales que llegarán directamente desde el productor al consumidor.

“Aquí hay 67 productos de la canasta básica que se están vendiendo con un subsidio de entre un 40 y un 60%. Por ejemplo, la carne de cerdo a RD$80 la libra y la de pollo RD$40”, agregó Herrera.

Desde tempranas horas de la mañana de ayer, decenas de personas acudieron al lugar, formando largas filas para aprovechar las ofertas.

En un ambiente caótico, cientos de familias, envejecientes y trabajadores del Distrito Nacional se dieron cita en la Ciudad Ganadera para aprovechar los precios.

Por su parte, el director de programas del Inespre, Aníbal Rosario, expresó su agradecimiento por el respaldo del presidente Abinader y el director ejecutivo David Herrera, y destacó que la inciativa es parte de las nuevas ferias de rutas alimentarias que el Inespre ha hecho en diciembre.

Rosario indicó que la asistencia ha sido masiva en comparación con años anteriores y afirmó que se siente agradecido por el respaldo que la han brindado la comunidad del Distrito Nacional, y llamó a la ciudadanía a seguirse abasteciendo de los productos de la canasta básica.

Al hablar de las ofertas, explicó que ayer tendían un especial de una pierna y un cartón de huevo por solo RD$2,000, 3 libras de remolacha por RD$100, cartones de huevos a RD$160 y el pollo congelado de 5 libras a RD$200.

Ademas, Jéssica Méndez representante del Grupo La Famosa, señaló están vendiendo sus productos, entre los que hay guandules con coco, maíz y tuna a bajos precios. Además dijo que, a diferencia de un supermercado que cuesta RD$150 en la feria estaban vendiendo a RD$80.