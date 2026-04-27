Pipe Ruiz Pineda se suma al grupo All Media en República Dominicana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

AllMedia Grupo de Comunicaciones anuncia la incorporación del creativo colombiano Pipe Ruiz Pineda como Chief Creative & Innovation Officer, quién asumió el cargo en enero de 2026, en un movimiento estratégico que fortalece su posicionamiento como uno de los grupos de comunicación más relevantes de República Dominicana y la región.

Consolidando su apuesta por la creatividad orientada a la innovación y el desarrollo de soluciones digitales basadas en inteligencia artificial y tecnologías exponenciales.

El reconocido creativo colombiano liderará la evolución creativa del grupo, trabajando de manera transversal para marcas como Dentsu y Carat, así como para las unidades independientes Studio22, Mítica, LUPA Research y AMA (AllMedia Agency).

Su rol será clave en la construcción de nuevos productos, capacidades y soluciones orientadas a performance, data y tecnología, con miras a la expansión regional.

Diego Vergara, COO. Aldo Pellicce Ginebra, CBO y MD. Ricardo Ginebra, CEO. Pipe Ruz Pineda, CCIO.

Fundado en 2006 con la integración de CARAT, AllMedia GC ha mantenido desde sus inicios una fuerte conexión con estándares globales, enfocándose en la planificación estratégica de medios y la optimización de la inversión publicitaria.

Esta visión ha permitido al grupo evolucionar hacia un modelo integral de comunicación basado en múltiples capacidades instaladas.

La incorporación de DENTSU en 2013 marcó un punto de inflexión, ampliando el portafolio hacia creatividad, contenido y soluciones tecnológicas.

Posteriormente, la integración de LUPA Research y Mítica en 2022 fortaleció las capacidades de investigación, insights y ejecución de BXA, mientras que en 2023 se sumó Studio22 como laboratorio especializado en desarrollo de soluciones tecnológicas.

En 2026, el grupo busca consolidar su visión con el lanzamiento de All Media Agency, marcando el inicio de su expansión regional a mercados estratégicos en centro y sur América, reafirmando su evolución hacia un hub de soluciones integradas con alcance regional.

“Esta incorporación responde a nuestra visión de evolucionar hacia un modelo donde la creatividad, la data y la tecnología convergen para generar valor real de negocio para nuestros clientes. Continuamos dando pasos para consolidarnos como una compañía sólida e integral y la llegada de Pipe completa un círculo que buscábamos cerrar”, expresó la dirección del grupo.

Con más de 20 años de experiencia, Pipe Ruiz ha trabajado en agencias globales como Leo Burnett, DDB, Wunderman Thompson (hoy VML), Dentsu Creative y MullenLowe. Su trayectoria incluye múltiples reconocimientos en festivales internacionales como Cannes Lions, Effie, Clio, LIA, One Show, D&AD, New York Festivals y El Ojo de Iberoamérica.

En los últimos años, se ha destacado por desarrollar proyectos que combinan creatividad, tecnología y sostenibilidad, impulsando soluciones innovadoras, posicionándose como un referente en la región en la creación de ideas con impacto y propósito.

Además, cuenta con certificación en Tecnologías Exponenciales de Singularity University en Silicon Valley.

Melissa Matos, Leslie Mercedes, Axel Castro, Milo Michel, Diego Vergara, Ricardo Ginebra, Aldo Pellicce, Laura Vicens, Pipe Ruiz Pineda, Abel Ureña. (AllMedia Senior Management).

Hoy, AllMedia GC se consolida como un hub de soluciones integradas de comunicación con alcance regional, acompañando a marcas locales e internacionales en la construcción de estrategias que conectan de manera efectiva con las audiencias en múltiples plataformas.