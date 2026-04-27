Emergencia
Qué hacer si te roban o pierdes el celular en República Dominicana 2026: guía paso a paso
El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) señaló una serie de pasos que debes tener en cuenta si eres victima de robo o perdida de celular.
En un mundo donde nuestra vida entera cabe en la palma de la mano, el robo o la pérdida de un teléfono móvil ha dejado de ser un simple inconveniente material para convertirse en una verdadera crisis de identidad y seguridad.
En ese sentido, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) señaló una serie de pasos que debes tener en cuenta si eres victima de robo o perdida de celular.
1. Reportar inmediatamente el teléfono desaparecido a la prestadora de servicios correspondiente.
2. Solicitar a la prestadora un duplicado de la tarjeta SIM.
3. En caso de robo o atraco, denunciarlo en el Departamento de Robos de la Policía Nacional.
4. Solicitar un rastreo del dispositivo, comuníquese con el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICATPN).
Para más información, llamé al asistente virtual del Indotel al contacto 849-591-5555.
Tecnología
¿Cómo funciona “Instants” de Instagram?
INFOBAE