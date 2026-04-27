Santiago en expansión: Ulises Rodríguez destaca avances y retos en gestión municipal

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El alcalde Ulises Rodríguez afirmó que el crecimiento acelerado de la ciudad de Santiago ha incrementado la demanda de servicios municipales, en un contexto donde su gestión registra un 92% de aprobación entre los santiagueros en relación con el sistema de recolección de desechos sólidos en el municipio.

Detalló que, en materia de servicios, se evidencian avances en la recolección de residuos. Según el estudio, el 92% de los encuestados afirmó recibir el servicio de recogida de basura en su hogar, lo que representa un aumento de 3.68% en comparación con la medición de enero, mientras que un 8.21% indicó que no cuenta con este servicio.

Durante una entrevista en el programa Hoy Mismo, transmitido por Color Visión, explicó que Santiago se ha consolidado como el principal eje económico del Cibao, lo que trae consigo nuevos desafíos en tránsito, limpieza, mantenimiento vial y manejo de residuos sólidos.

“El crecimiento es positivo, pero también exige más. La demanda de servicios aumenta y no siempre va al mismo ritmo que los ingresos”, expresó.

Ante esta realidad, el alcalde señaló que el Ayuntamiento ha optado por fortalecer sus ingresos propios sin aumentar arbitrios, como vía para sostener los servicios y continuar ejecutando obras.

Rodríguez subrayó que el dinamismo de Santiago se refleja en el aumento del tráfico vehicular, el turismo, la inversión inmobiliaria y la generación de desechos, lo que obliga a una gestión más eficiente.

Aun así, aseguró que la ciudad mantiene orden y capacidad de respuesta, gracias a la planificación y al trabajo coordinado con el Gobierno Central.

Asimismo, valoró el respaldo recibido durante su rendición de cuentas, donde participaron dirigentes políticos, autoridades nacionales y locales, así como representantes del sector empresarial, lo que —según afirmó— refleja tanto el trabajo realizado como la cohesión política en la provincia.

El alcalde concluyó que la ciudad atraviesa una etapa de expansión sostenida, donde el crecimiento económico impulsa nuevas oportunidades, pero también exige elevar la eficiencia en la prestación de los servicios públicos.