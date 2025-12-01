Finalizó la temporada ciclónica: fenómenos que marcarán el clima en diciembre

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Diciembre llegó vestido de rojo y verde, con Santa Claus, renos y luces por todas partes, mientras la temporada ciclónica 2025 se despidió con menos ciclones de los previstos. Pero, más allá del ambiente festivo, ¿qué le espera a la República Dominicana en materia de clima durante este mes?

El meteorólogo Cristopher Florian explicó al periódico Hoy que diciembre marca oficialmente el inicio de la temporada frontal, cuando comienzan a entrar al país los sistemas de frente frío que cambian el comportamiento del tiempo.

Meteorólogo Cristopher FlorianFoto cedida al periódico HOY

“Diciembre se caracteriza por el inicio de la temporada frontal, donde comienzan a afectar en la República Dominicana los sistemas frontales, específicamente frentes fríos”, señaló el especialista.

Florian detalló que un frente frío es una masa de aire frío que desplaza una masa de aire cálida, lo que genera una gran nubosidad capaz de producir lluvias frecuentes, sobre todo hacia el litoral Atlántico del país.

Provincias más afectadas

Entre las provincias más impactadas por estas precipitaciones mencionó Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Samaná, así como Hato Mayor, El Seibo y La Altagracia.

Estas lluvias suelen provocar la emisión de alertas meteorológicas recurrentes durante esta temporada en esa región atlántica.

¿Qué trae?

Además de la nubosidad y las lluvias, los sistemas frontales traen temperaturas frescas y agradables, como las que ya se han sentido tras el cierre de la temporada ciclónica. “En este inicio de temporada frontal, estas temperaturas son capaces de descender hasta los 5 °C e incluso llegar a los -0.3 °C”, indicó Florian.

Las zonas donde más se manifiestan estas temperaturas frías son Valle Nuevo, Constanza y Alto Bandera, consideradas las localidades más frías de la República Dominicana.

El meteorólogo también explicó que diciembre marca el inicio de la temporada seca, en contraste con la temporada ciclónica.

Durante esta etapa, las precipitaciones son menos frecuentes porque las nubes de mayor desarrollo vertical -cumulonimbos- no abundan. En cambio, predominan nubes estratiformes, que tienen mayor extensión horizontal y generan lluvias especialmente en horas de la noche, la madrugada y la mañana, dependiendo del avance de cada sistema frontal.

“En la temporada convectiva, la temporada ciclónica, se dan nubes de mayor desarrollo vertical que dejan muchas precipitaciones porque hay bastante humedad, por lo cual las lluvias son más que en la temporada frontal o temporada seca”, concluyó Florian.