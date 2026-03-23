Finjus destaca retos de las entidades fiscalizadores

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El vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, consideró que las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) tienen una responsabilidad histórica, ya que su capacidad para adaptarse, innovar y liderar procesos de cambio será determinante para fortalecer la rendición de cuentas y consolidar democracias más confiables, eficaces y legítimas.

Afirmó que en el caso de la República Dominicana se han registrado avances importantes en el fortalecimiento del sistema de integridad pública, puesto que instituciones como la Cámara de Cuentas, la Contraloría General, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental desempeñan funciones complementarias en la prevención, detección y sanción de irregularidades.

Además, iniciativas orientadas a promover la articulación con la sociedad civil reflejan una comprensión más amplia de la rendición de cuentas, en la que el control institucional se complementa con el control social. “Este enfoque contribuye a consolidar un modelo de gobernanza más abierto, participativo y transparente”, indicó.

Sin embargo, Castaños Guzmán manifestó que para lograr mayor transparencia se requiere no solo de normas sino de prácticas y profesionales comprometidos con el interés público.

“Con todo, es preciso subrayar una idea fundamental: la transparencia no se agota en el diseño normativo. Las leyes y los marcos institucionales son condiciones necesarias, pero no suficientes. La transparencia se construye, en la práctica, a través de instituciones sólidas, profesionales y comprometidas con el interés público”, expresó Castaños Guzmán.

Igualmente, expuso que uno de los desafíos más relevantes en este proceso es la comunicación, al sostener que las entidades de control están llamadas a evolucionar hacia instituciones capaces de operar en “polilenguaje”, es decir, de traducir sus hallazgos técnicos en información comprensible para distintos actores.

“El impacto del control no depende únicamente de lo que se hace, sino también de cómo se entiende”, precisó el vicepresidente de Finjus.