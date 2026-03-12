Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaños Guzmán, afirmó ayer que el hecho de que República Dominicana encabece el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa constituye un reconocimiento a las libertades públicas en el país y al compromiso colectivo con el fortalecimiento democrático.

En un comunicado, Castaños Guzmán señaló que alcanzar 82.17 puntos sobre 100 y ocupar el primer lugar entre 23 naciones del continente refleja avances importantes en la protección de la libertad de expresión y el acceso a la información.

“El posicionamiento del país evidencia que se han producido progresos relevantes en materia de garantías para el ejercicio del periodismo y para el derecho de los ciudadanos a expresarse libremente”, expresó Castaños.

Sostuvo que ese resultado proyecta a República Dominicana como un referente regional en cuanto al respeto al pluralismo y al ejercicio de la prensa, elementos que en su opinión, contribuyen a elevar la calidad del debate público.

El vicepresidente de Finjus entiende que la libertad de expresión no solo permite que las personas se expresen, también fortalece la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en los asuntos públicos.

Explicó que el posicionamiento actual es resultado de un proceso histórico y gradual de apertura institucional que ha permitido fortalecer el Estado, ampliar las garantías constitucionales y consolidar el derecho ciudadano a opinar sin restricciones.

Sin embargo, advirtió que más allá de la posición alcanzada, es importante analizar los indicadores que lo integran para identificar áreas específicas de mejora y medir el impacto real de las políticas públicas y del marco legal.

Castaños Guzmán agregó que consolidar ese liderazgo regional requiere el compromiso de todos los sectores con la defensa de las libertades fundamentales y el fortalecimiento de la democracia.