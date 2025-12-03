Fiscal Rosalba Ramos niega que CC la audite

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, dijo ayer que desconoce que la Procuraduría General de la República (PGR) la esté investigando por la compra del mobiliario para la remodelación de las 14 fiscalías comunitarias.

Aclaró que fue el propio Ministerio Público que, de manera directa, lo adquirió en la gestión que la precedió en el cargo.

Indicó que el proceso de remodelación continuó durante su gestión, que la compra del mobiliario ascendió a RD$8.0 millones y que de las 14 fiscalías comunitarias solo quedó pendiente de remozar la del Ensanche La Paz, en el Distrito Nacional.

La magistrada Ramos afirmó que, “en un ejercicio voluntario de transparencia y rendición de cuentas” y para tener constancia de que todo estaba bien, en su momento ella solicitó una auditoría a la Cámara de Cuentas, cuyos resultados publicó y circuló perfectamente.

“Es importante destacar que la auditoría no constituye una acción fiscalizadora reactiva ni de iniciativa propia de la Cámara de Cuentas, por el contrario, esta auditoría fue expresamente solicitada en múltiples ocasiones por la suscrita Rosalba Ramos Castillo, en mi calidad de Procuradora Fiscal titular del Distrito Nacional…”, subrayó.

Indicó que la experticia al órgano auditor la solicitó mediante las comunicaciones números 0935-2025 y 1382-2025 , con fechas 30 de junio y 21 de septiembre, ambas del 2021.

Señaló que después de eso, como es normal cada año, “de la nueva Procuraduría a mí me han hecho muchísimas auditorías y todo ha estado bien, gracias a Dios”.

Consideró que si la Procuraduría General la estuviera investigando, ella tuviera conocimiento porque, “hasta donde tengo entendido, a la parte que se va a auditar, la contactan”, dijo en declaraciones a esta reportera.

En ese sentido, la titular de la Fiscalía del Distrito sostuvo que entiende que la información sobre investigación a su gestión es “un mal entendido”.