Metro de Santo Domingo, con "problemas en algunas estaciones" por intermitencia con la energía

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Metro de Santo Domingo ha registrado "problemas en algunas estaciones" la tarde de este lunes, luego de la falla eléctrica que provocó un apagón en gran parte del país.

Informaciones suministradas al periódico Hoy indican que todo comenzó cuando se hacía el cambio de la energía que suplen las plantas a las suministrada por las subestaciones.

Esto ha provocado que la electricidad se mantenga intermitente, según se informó a este diario.

Más temprano, autoridades del sector eléctrico dominicano informaron este lunes que el sistema energético nacional está restablecido en un 30 %, luego de que a las 10:50 de la mañana se produjeron una falla mayor en el Sistema Eléctrico Nacional (SENI), que inició con un disparo del interruptor de la línea de 138 kilovoltios (kV) Hainamosa -Villa Duarte.

Al encabezar una rueda de prensa en el Centro de Control de Energía de la Empresa de Transmisión Eléctrica (ETED) para ofrecer los detalles sobre el evento, el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, indicó que desde el primer minuto de haber ocurrido la falla fueron activados los protocolos de emergencia del SENI, con el objetivo de restablecer el servicio a la población a la mayor brevedad.

“Lamentamos el efecto sobre la población, que es siempre, y debe ser, el principal objetivo de las autoridades. Estamos aquí todas estas autoridades presentes, como una forma decirle a la población que le estamos dando el carácter necesario a esta situación”, dijo el ministro.

La repuesta continua de las instituciones responsables del sector permitirá la reposición total y ordenada del servicio en distintas regiones del territorio nacional, manifestó Santos.

El ministro subrayó que los servicios esenciales, como hospitales, sistemas de agua potable, aeropuertos y transporte masivo han operado conforme a sus sistemas de respaldo.

Santos apuntó, además, que la red de transporte urbano se encuentra en funcionamiento y un porcentaje significativo de las principales intersecciones semaforizadas se encuentran operativas.

Estos servicios continuarán integrándose progresivamente conforme se estabilice completamente la red.

Investigación técnica

El titular de Energía y Minas, que estuvo acompañado por el superintendente de Electricidad, Andrés Astacio, el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, Edwards Veras; el presidente te del Consejo Unificado de Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), Celso Marranzini y el vicepresidente ejecutivo de ETED, Alfonso Rodríguez, adelantó que, vez reestablecido el sistema, se activaran los procedimientos de investigación del evento.

En ese orden, el ministro señaló que estarán informando oportunamente a la ciudadanía a través de los canales oficiales de todos los avances.