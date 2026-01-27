FP afirma importaciones descalabran sector y elevaron precios consumidores

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

El Frente Apropecuario del partido Fuerza del Pueblo (FP) afirma en un amplio documento que la difícil situación que atraviesa la agropecuaria del país en los últimos años empeoró durante 2025 en perjuicio de los productores y de los consumidores.

Precisa que por el lado de los productores, muchos pequeños y medianos, tanto privados como de reforma agraria, quebraron y otros quedaron en situaciones económicas precarias debido a múltiples aspectos, entre los cuales cita el aumento de las importaciones de productos agropecuarios aún en momentos de la cosecha nacional del rubro del que trate, las cuales han duplicado en los últimos años hasta alcanzar 6,000 millones.

Asimismo, la mayoría de los pequeños y medianos productores no tuvieron acceso a los recursos asignados al Banco Agrícola para ser prestados a tasa cero de interés, ya que fueron entregados a grandes empresarios con más posibilidades de obtener financiamiento de la banca privada, incluidas entregas a personas que no tienen vinculación directa con las actividades agropecuarias.

En el documento expuesto por el secretario de Asuntos Agropecuarios, Héctor Acosta, la organización señala que, los servicios de capacitación y extensión o asistencia técnica a los productores prácticamente desaparecieron como consecuencia de la cancelación de miles de técnicos y profesionales agropecuarios en áreas especializada de la producción.

Denunica que los productores de arroz del Bajo Yuna, de plátanos del sur profundo y de café de Rancho Arriba, San José de Ocoa y de Polo, Barahona, afectados por el huracán Melissa no recibieron las ayudas prometidas por el Gobierno para compensar sus pérdidas.

Tampoco las autoridades pagaron las deudas d con productores por cientos de millones de pesos, como cebolla 200 millones, ajo 187 millones, papa 25 millones, habichuela 205 millones.