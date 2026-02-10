FP afirma que inversión en educación no deja resultado

Publicado por Ámbar Frías Creado: Actualizado:

La Fuerza del Pueblo (FP) denunció ayer que, a pesar de que el Ministerio de Educación (Minerd) ha manejado una inversión acumulada de 1.4 billones en los últimos cinco años, los resultados no guardan relación con el volumen de recursos invertidos.

La denuncia fue realizada en un rueda de prensa por la titular de la Secretaría de Educación de la FP, Josefina Pimentel ante lo que consideró como un deterioro sostenido del sistema de educación dominicano, al atribuir a la gestión del Partido Revolucionario Moderno (PRM) una mala ejecución del presupuesto, retrocesos en la calidad educativa y un estancamiento en los indicadores de aprendizaje.

De acuerdo con Pimentel, dicha deficiencia y decadencia del sector educativo queda demostrada mediante los resultados de las evaluaciones nacionales y regionales, así como de la prueba Pisa en la que el país ocupa uno de los últimos lugares.

En ese mismo orden, expusieron que en el 2025 el presupuesto asignado al Minerd superó los RD$285 mil millones. Sin embargo, su ejecución se concentró en un 80 % a gastos corrientes.

La FP advirtió también sobre la baja inversión en infraestructura escolar, la cual ha provocado escasez de aulas, sobrepoblación estudiantil y el uso de espacios inapropiados, además del retorno de algunos centros a la tanda doble, lo que de cierta manera debilita el modelo de tanda extendida implementado en 2011.

En cuanto a la calidad educativa, Pimentel señaló como preocupante su aumento en zonas rurales respecto a los parámetros existentes antes del año 2020. De acuerdo con las cifras compartidas en zonas como El Valle y Enriquillo, la tasa del analfabetismo se sitúan entre un 14.3 % y un 12.3 % de la población de más de 15 años.

En ese sentido, el partido opositor hizo un llamado a reorientar la calidad del gasto educativo y priorizar inversiones que impacten directamente en los aprendizajes. También reiteró la necesidad de cumplir con el 4 % del PIB establecido por la ley.