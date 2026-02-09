¿Omar Fernández tiene posibilidades de ser candidato de la Fuerza del Pueblo? Rafael Alburquerque

Oposición
El ex vicepresidente Rafael Alburquerque destacó en una entrevista la importancia de las figuras de Omar y Leonel Fernández dentro de la Fuerza del Pueblo.
Señaló que el partido se fortalece con juramentaciones en distintas regiones y la incorporación de exmiembros del PLD, lo que proyecta un crecimiento sostenido hacia las elecciones de 2028.
Alburquerque subrayó en una entrevista este lunes en el programa Uno+Uno de Teleantillas que Omar Fernández es un activo político emergente, capaz de unir fuerzas opositoras y conectar con sectores sociales, mientras que Leonel Fernández aporta la experiencia necesaria para enfrentar la crisis actual.
Omar es un gran activo que hay que apoyar, proteger y encauzar, pero Leonel tiene la experiencia para sacar al país de la situación difícil en que se encuentra”, expresó.
El dirigente también se refirió a los escándalos que han afectado programas sociales como Senasa y Supérate, señalando que el gobierno ha perdido la confianza ciudadana. En ese contexto, insistió en la necesidad de alianzas opositoras y recordó que las encuestas definirán cuál partido debe encabezar la coalición contra el oficialismo.
En materia económica y social, Alburquerque criticó la baja inversión en capital registrada en los últimos años y advirtió sobre las debilidades del sistema de seguridad social.
Explicó que las pensiones actuales apenas alcanzarán entre el 28% y 30% del último salario, lo que podría provocar protestas similares a las ocurridas en Chile. Propuso la creación de un pilar solidario que garantice pensiones mínimas dignas, así como la implementación de un plan básico de salud y el fortalecimiento de la atención primaria.
Finalmente, cuestionó el uso de los fondos de pensiones, que actualmente se depositan en bancos, y sugirió destinarlos a proyectos de vivienda e infraestructura para beneficio directo de los trabajadores. “No podemos esperar al 2030 para enfrentar una crisis anunciada. El Congreso y la oposición deben liderar las reformas”, advirtió.