¿Omar Fernández tiene posibilidades de ser candidato de la Fuerza del Pueblo? Rafael Alburquerque

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El ex vicepresidente Rafael Alburquerque destacó en una entrevista la importancia de las figuras de Omar y Leonel Fernández dentro de la Fuerza del Pueblo.

Señaló que el partido se fortalece con juramentaciones en distintas regiones y la incorporación de exmiembros del PLD, lo que proyecta un crecimiento sostenido hacia las elecciones de 2028.

Alburquerque subrayó en una entrevista este lunes en el programa Uno+Uno de Teleantillas que Omar Fernández es un activo político emergente, capaz de unir fuerzas opositoras y conectar con sectores sociales, mientras que Leonel Fernández aporta la experiencia necesaria para enfrentar la crisis actual.

Omar es un gran activo que hay que apoyar, proteger y encauzar, pero Leonel tiene la experiencia para sacar al país de la situación difícil en que se encuentra”, expresó.

El dirigente también se refirió a los escándalos que han afectado programas sociales como Senasa y Supérate, señalando que el gobierno ha perdido la confianza ciudadana. En ese contexto, insistió en la necesidad de alianzas opositoras y recordó que las encuestas definirán cuál partido debe encabezar la coalición contra el oficialismo.

En materia económica y social, Alburquerque criticó la baja inversión en capital registrada en los últimos años y advirtió sobre las debilidades del sistema de seguridad social.

Explicó que las pensiones actuales apenas alcanzarán entre el 28% y 30% del último salario, lo que podría provocar protestas similares a las ocurridas en Chile. Propuso la creación de un pilar solidario que garantice pensiones mínimas dignas, así como la implementación de un plan básico de salud y el fortalecimiento de la atención primaria.

Finalmente, cuestionó el uso de los fondos de pensiones, que actualmente se depositan en bancos, y sugirió destinarlos a proyectos de vivienda e infraestructura para beneficio directo de los trabajadores. “No podemos esperar al 2030 para enfrentar una crisis anunciada. El Congreso y la oposición deben liderar las reformas”, advirtió.