FP asegura obras del Gobierno no soportan una auditoría técnica

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Secretaría de Obras Públicas de la Fuerza del Pueblo cuestionó ayer la calidad de las obras ejecutadas por el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), con relación a las inversiones realizadas durante los últimos cinco años y medio de gestión.

El titular de la entidad, Mariano Germán, afirmó que las “escasas obras ejecutadas” no soportan una auditoría técnica ni financiera rigurosa, dada las deficiencias en la calidad constructivas de las obras que han sido entregadas hasta el momento.

En el caso de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo, cuya inauguración fue anunciada para el próximo 27 de febrero, Germán consideró necesario la contratación de una firma independiente especializada en sistemas ferroviarios, para realizar una auditoría técnica integral antes de la puesta en marcha con pasajeros.

“El sistema de señalización y control es un componente crítico para la seguridad ferroviaria. Operar sin validación técnica, operativa y de seguridad completa, sería asumir riesgos innecesarios. Lo responsable es auditar primero y operar después”, señaló.

Asimismo, criticó el estancamiento de otras obras de alto impacto, como las circunvalaciones de Navarrete y Los Alcarrizos, la carretera Barahona–Enriquillo–Pedernales, carretera del Ámbar, extensión de la Línea 1 del Metro hasta Punta de Villa Mella, el Monorriel de Santiago y el muro fronterizo, cuyos 164 kilómetros prometidos no han sido concluidos, conforme a los plazos originalmente anunciados.

“Estamos frente a un Gobierno que se endeuda cada día más, pero esa deuda no se traduce en obras concluidas y funcionales. El resultado es más deuda y menos infraestructura real”, manifestó el dirigente político opositor.