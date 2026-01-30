FP critica falta de unidades de salud mental en la República Dominicana

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

El 20 % de la población de RD padece algún trastorno de salud mental. Pero apenas existen 15 Unidades de Intervención en Crisis para atender estos casos, pese a que el país tiene 210 hospitales. El dato lo ofrece el doctor Ramón Alvarado, de la Fuerza del Pueblo (FP) quien señaló que a esta situación se suma la poca cantidad de psiquiatras en el sistema público el cual no supera los 300 profesionales. En las Unidades de Atención Primaria, la presencia de psicólogos es mínima o inexistente. La salud mental de la población ha sido históricamente desatendida y continúa siendo una de las áreas más abandonadas por el Estado y el actual Gobierno.

Ve la necesidad de implementar una estrategia de Atención Primaria en Salud donde en cada unidad de atención primaria exista un psicólogo asignado a una población adscrita, con atención periódica, evitándose así muchas crisis en los pacientes. Al hablar en rueda de prensa en la que presentó una síntesis del balance del sistema de salud correspondiente al año 2025, lo definió como “uno de los años más catastróficos para el sistema sanitario dominicano. Destacó que 60 centros de salud de segundo y tercer nivel presentan serios daños en sus estructuras físicas, un 92% no posee ambulancia para trasladar a los pacientes y el 80% de los directores hospitalarios carecen de suministros de medicamentos e insumos lo que compromete seriamente la capacidad de respuesta de los centros de salud. Lamentó el comportamiento del Gobierno ante la irresponsabilidad de inaugurar y entregar establecimientos en remodelación sin estar terminados, cuando en realidad están incompletos con falta de personal, equipos, materiales y de salud de suma importancia.