FP rechaza se paguen miles millones sin el soporte legal

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

El partido Fuerza del Pueblo (FP), a través de su Secretaría de Asuntos Jurídicos, denunció este martes que legisladores del Partido Revolucionario Moderno (PRM) promueven un proyecto de ley que pretende autorizar erogaciones de miles de millones de pesos del tesoro público para pagar obras que no fueron contratadas regularmente por el Estado. Al fijar la posición oficial de la organización en rueda de prensa, el titular de esa secretaría, Raúl Martínez, explicó que la iniciativa busca autorizar el pago a múltiples personas físicas y jurídicas de una cantidad indeterminada de dinero, para satisfacer supuestas deudas contraídas por la Administración Pública respecto de obras de infraestructura ejecutadas sin cumplir con los procedimientos normativos vigentes. Indicó que dicho proyecto ya fue aprobado en la Cámara de Diputados y actualmente se encuentra bajo discusión en el Senado de la República. El dirigente político recordó que una propuesta similar fue aprobada anteriormente por la mayoría oficialista en el Congreso, pero fue observada por el Poder Ejecutivo a principios de este año.

No obstante, señaló que los diputados del PRM han insistido en retomar esta iniciativa, la cual calificó como un “mayúsculo desatino” que contraviene la Constitución y las normas de control del sistema de administración financiera del Estado dominicano.

Martínez sostuvo que la pieza legislativa constituye una seria amenaza para la sostenibilidad fiscal, al pretender que el Estado reconozca compromisos sin que se hayan cumplido las previsiones legales que garantizan la transparencia y legalidad de las contrataciones públicas.

Afirmó que la propuesta incluso permitiría la erogación de fondos públicos para pagar obras supuestamente realizadas sin respaldo contractual. La FP se mantendrá vigilante al considerar que representa un grave riesgo para el manejo responsable de los recursos del Estado y el respeto a la Constitución y las leyes.