El Partido Fuerza del Pueblo denunció que la economía cerró 2025 en deterioro, al registrar una desaceleración del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), el cual se ubicó entre 2.1 % y 2.3 %, muy por debajo del nivel de la proyección del Gobierno.

Al exponer la situación en una rueda de prensa, Daniel Toribio, secretario de Asuntos Económicos, sostuvo que el menor crecimiento económico se ha traducido en una pérdida de dinamismo de la actividad productiva, menos oportunidades para la población y una mayor presión sobre los ingresos de las familias dominicanas.

Citó como el alza de la canasta familiar alcanzó un costo de RD$48,542 al cierre de 2025, casi RD$3,000 más que en diciembre del año anterior, un nivel que calificó como inalcanzable para millones de dominicanos que dependen de ingresos informales o empleos precarios.

En ese sentido, advirtió que el mercado laboral continúa con graves debilidades estructurales, el endeudamiento del Gobierno central continuó en ascenso y la deuda pública creció a un ritmo superior al del PIB. Planteó la necesidad de reorientar el gasto público hacia salud y educación.