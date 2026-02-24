Última oportunidad: películas que dejarán Netflix en los próximos días

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

¿Ya las viste? Estas películas dejarán Netflix en los próximos días

Si tienes alguna pendiente en tu lista, este es el momento de verla. Netflix anunció que varios títulos saldrán próximamente de su catálogo, ya que la plataforma está haciendo espacio para más de 45 nuevos estrenos.

“Estamos haciendo espacio para muchos títulos nuevos. No te pierdas la última oportunidad de ver las series y películas que pronto dejarán Netflix”, informó la compañía.

Aquí te mostramos algunas de las producciones que tienen fecha de salida:

El silencio de los inocentes

La agente del FBI Clarice Starling se adentra en una prisión de máxima seguridad para analizar la mente de Hannibal Lecter, un psiquiatra convertido en asesino caníbal.

Último día para verla: 10 de marzo

Amigos de armas

Un masajista se involucra, junto a un carismático amigo de la infancia, en el lucrativo pero peligroso negocio del tráfico internacional de armas.

Último día para verla: 12 de marzo

Deseo de matar

Tras un brutal ataque contra su esposa e hija, el doctor Paul Kersey decide tomar la justicia en sus propias manos en una historia marcada por la venganza.

Último día para verla: 4 de marzo

Si pensabas maratonearlas “algún día”, ese día es ahora.