Realizarán este miércoles el panel “Turismo sostenible: retos y oportunidades para RD”

La plataforma ExpoSostenible y ProDominicana realizarán este miércoles 25 de febrero el panel titulado “Turismo sostenible: retos y oportunidades para República Dominicana”.

El evento, que está previsto iniciar a las 8:30 a.m., en el auditorio de ProDominicana, tiene como fin reflexionar, conectar y accionar en torno a uno de los pilares fundamentales de la economía dominicana, como lo es el turismo, desde una visión responsable, resiliente y sostenible.

El mismo forma parte del camino hacia la ExpoSostenible 2026, en su segunda edición, que se celebrará los días 15 y 16 de abril en el Hotel Embajador, consolidándose como la primera y única feria de sostenibilidad en la República Dominicana.

Las palabras de apertura de la actividad estarán a cargo del presidente del Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (CODESSD), Samuel Sena, quien ha expresado que el turismo sostenible no es una tendencia, es una necesidad estratégica y la oportunidad de equilibrar crecimiento económico, protección ambiental y bienestar social para las comunidades.

También tendrá palabras para el público presente la directora de ProDominicana, Biviana Riveiro, quien compartirá la importancia del turismo sostenible como herramienta de competitividad, inversión y proyección internacional.

Panel

El plato fuerte del evento lo será el panel que tendrán a su cargo cuatro mujeres líderes que representan sectores clave del ecosistema turístico y financiero del país y el mismo será dirigido por Elizabeth Mena, quien tiene más de 25 años de experiencia liderando proyectos de alto impacto en sectores estratégicos de República Dominicana.

La conversación la encabezarán Rosanna Ruiz, quien es presidenta ejecutiva de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) y Ana García-Sotoca Pascual, directora ejecutiva de la Asociación de Hoteles La Romana-Bayahibe (AHRB) y del Clúster Turístico La Romana-Bayahíbe.

De igual manera, Luz Valentina Lantigua, gerente de sostenibilidad para República Dominicana, Aruba y Perú en Iberostar Group, y Mónica Herrera, parley for the Oceans República Dominica y experta en marketing ambiental y comunicaciones para la sostenibilidad.