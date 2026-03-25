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Francisco Álvarez, nuevo coordinador general de Participación Ciudadana

Es la tercera ocasión que Álvarez ocupa la Coordinación General de Participación Ciudadana

Francisco Álvarez

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El Consejo Nacional de Participación Ciudadana eligió al abogado Francisco Álvarez Valdez como su coordinador general para el período 2026-2027.

Álvarez es abogado y socio de la firma Headrick Rizik Álvarez & Fernández. Forma parte de este movimiento desde 1997 y actualmente integra la Comisión de Análisis Político de Participación Ciudadana.

A lo largo de su trayectoria, ha sido miembro de los consejos directivos de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) y de la Asociación Dominicana de Abogados Empresariales (ADAE). Además, se ha desempeñado como columnista en los medios El Caribe, Clave Digital y Acento. También ha sido profesor en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña y Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y presidente de la Junta Directiva de Profamilia.

En el ámbito académico y profesional, ha publicado diversos trabajos sobre joint ventures, fianza de solvencia judicial, métodos alternativos de resolución de conflictos, conflictos electorales y la Cámara de Cuentas. Asimismo, ha participado como conferencista en múltiples seminarios tanto a nivel nacional como internacional.

Es la tercera ocasión que Álvarez ocupa la Coordinación General de Participación Ciudadana, siendo las dos primeras en 2000 y en 2012.

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