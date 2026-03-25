Abogado
Francisco Álvarez, nuevo coordinador general de Participación Ciudadana
Es la tercera ocasión que Álvarez ocupa la Coordinación General de Participación Ciudadana
El Consejo Nacional de Participación Ciudadana eligió al abogado Francisco Álvarez Valdez como su coordinador general para el período 2026-2027.
Álvarez es abogado y socio de la firma Headrick Rizik Álvarez & Fernández. Forma parte de este movimiento desde 1997 y actualmente integra la Comisión de Análisis Político de Participación Ciudadana.
A lo largo de su trayectoria, ha sido miembro de los consejos directivos de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) y de la Asociación Dominicana de Abogados Empresariales (ADAE). Además, se ha desempeñado como columnista en los medios El Caribe, Clave Digital y Acento. También ha sido profesor en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña y Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y presidente de la Junta Directiva de Profamilia.
En el ámbito académico y profesional, ha publicado diversos trabajos sobre joint ventures, fianza de solvencia judicial, métodos alternativos de resolución de conflictos, conflictos electorales y la Cámara de Cuentas. Asimismo, ha participado como conferencista en múltiples seminarios tanto a nivel nacional como internacional.
Es la tercera ocasión que Álvarez ocupa la Coordinación General de Participación Ciudadana, siendo las dos primeras en 2000 y en 2012.
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