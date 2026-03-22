Francisco Javier García se da por candidato presidencial del PLD

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El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, afirmó este domingo durante un encuentro con líderes comunitarios en Santo Domingo Este que no existen dudas sobre su elección como candidato presidencial dentro de esa organización política.

“Si me preguntan cuál es la situación hoy en el Partido de la Liberación Dominicana, no hay forma ni manera con Dios delante que yo no sea el candidato presidencial”, declaró.

El abogado y economista es reconocido como una figura clave dentro de los sectores estratégicos de la agrupación, así como por su papel en campañas de importantes dirigentes del partido morado, entre ellos Leonel Fernández, Danilo Medina y Gonzalo Castillo.

Además, también formó parte, por un breve período, del equipo de Abel Martínez, de donde posteriormente se desvinculó

Al dirigente se le adjudica ocho campañas electorales municipales y congresuales y se le atribuye como el principal estratega del Partido de la Liberación Dominicana en los últimos 20 años.

Candidatos aprobados por el PLD

El Comité Central del PLD conoció y aprobó el Protocolo para las Aspiraciones Presidenciales en esa organización política para las elecciones del año 2028, la lista de aspirantes a la candidatura presidencial y se inclinó por el último trimestre del año en curso (2026) para la realización de la Consulta Ciudadana para escoger un aspirante único.

Además de Javier García, se encuentran: Charles Mariotti, Francisco Domínguez Brito a los que se sumaron Ramón Ventura Camejo, Manfred Mata, Luis de León, Gonzalo Castillo Terrero y Mario Bruno González.