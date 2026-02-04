Frente Amplio apoya resolución

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

El Frente Amplio respaldó las dos iniciativas legislativas sometidas por el diputado nacional Pedro Martínez, del Partido Alianza País, orientadas a garantizar que la riqueza aurífera del país genere mayores beneficios para el pueblo dominicano y que contribuya a la estabilidad económica nacional.

Valoró como oportuna, justa y responsable la resolución que solicita al Poder Ejecutivo la renegociación o enmienda del Contrato Especial de Arrendamiento de Derechos Mineros (CEAM) de la mina Pueblo Viejo, a la luz del extraordinario incremento del precio del oro en los mercados internacionales.

“El contrato fue pactado en un contexto económico muy distinto al actual, lo que hace razonable revisar los términos económicos, para que el Estado capture una mayor participación de los beneficios extraordinarios, sin afectar la seguridad jurídica ni la inversión responsable”, indicó.