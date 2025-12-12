Frente Amplio convoca protesta

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Frente Amplio anunció ayer que hará el sábado su 6ta Caminata Protesta para exigir castigo total contra todos los responsables del supuesto entramado de corrupción que habría operado durante años en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y para demandar la salida inmediata de fuerzas militares estadounidenses del territorio dominicano y del Caribe, en defensa de la soberanía nacional.

En un documento informó que la actividad será 13 a las 4:00 de la tarde, que parten desde el parquecito frente al Palacio Nacional, en la avenida México con 30 de Marzo y concluirá en el busto de Caamaño en la calle El Conde.

En el texto, la organización apoyó los recientes apresamientos de los imputados en la Operación Cobra o caso Senasa y señalando que constituyen “un paso importante en la lucha contra la corrupción y la impunidad”.

Reiteró que en este caso investigan graves irregularidades administrativas, desvíos millonarios de fondos públicos, contabilidad paralela, y sobornos, entre otros delitos, para los que demandó justicia.