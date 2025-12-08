Tensión en La Cuaba por planta valorización

Publicado por Ámbar Frías Creado: Actualizado:

Una marcha en apoyo a la instalación de una planta de valorización y reciclaje en la comunidad El Pedregal, en La Cuaba, Pedro Brand, terminó en trifulca con la Policía, luego de que dos grupos se liaran a pedradas.

Los comunitarios están divididos entre quienes apoyan la obra y los que no.

Apenas habían pasado unos 25 minutos desde que los manifestantes empezaran a avanzar por las calles de El Pedregal, cuando la presencia de dos grupos con intereses opuestos tensó el ambiente. La Policía, ante el creciente forcejeo entre ambos bandos, intervino, lanzó bombas lacrimógenas para dispersar a los presentes.

A lo lejos, dos golpes secos en el aire por la descarga de las bombas lacrimógenas terminaron de sembrar el pánico.

La reacción fue inmediata, mujeres con niños en brazos, jóvenes y adultos salieron corriendo hacia los autobuses que los había trasladado hacia el lugar.

Tanto quienes respaldaban la obra, porque aseguran traerá empleos y desarrollo a la zona, como los que la rechazan alegando que afectará el medioambiente, se vieron obligados a huir calle abajo, buscando alejarse lo más posible de los gases lacrimógenos.

El incidente provocó una fuerte congestión de tránsito en los alrededores, donde decenas de vehículos quedaron atrapados, sin poder avanzar.

Ya sin multitud ni consignas, la calle quedó desierta. Solo algunos flyers dispersos en el pavimento recordaban que allí se había intentado marchar.

En uno de ellos, impreso con letras grandes se leía: “No te deje confundir ni engañar con la palabra vertedero”.

El documento recogía la postura de los defensores del proyecto, quienes aseguran que los opositores están patrocinados por un supuesto grupo de empresarios que, según dicen, no quieren que las comunidades aledañas reciban los beneficios que generaría la planta.

“Un grupo de empresarios mal intencionados, con intereses contrarios a los nuestros, son los que han venido a confundir a la gente humilde de aquí. Hemos visto cómo funcionan otras plantas de valorización de residuos sólidos y lo que hemos visto es que será de gran ayuda al desarrollo de nuestras comunidades”, dictaba el documento.

La jornada, que prometía ser una demostración pacífica de apoyo comunitario, terminó convertida en un ejemplo más de la división que atraviesa la comunidad El Pedregal, frente a la polémica obra, que al momento ha provocado más de una protesta en esas inmediaciones.