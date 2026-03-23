Frío hasta Semana santa: ¿Por qué descienden las temperaturas en República Dominicana?

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

¡A desempolvar los abrigos!

Un ambiente más fresco de lo habitual se sentirá en República Dominicana durante los próximos días. Las temperaturas descenderán, especialmente en horas de la noche y la madrugada, y este patrón se mantendrá durante toda la Semana Santa, una condición poco común para esta época del año.

Así lo explicó el meteorólogo del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Cristopher Florian, al periódico HOY, quien detalló que la condición responde a los efectos posteriores de un frente frío.

“Luego del paso del frente frío se ha mantenido y se mantendrá soplando el viento del noreste, el cual tiene características frescas y agradables; por ende, las temperaturas tendrán un ligero descenso, sintiéndose estas más frías en horas de la noche y madrugada”, indicó.

Meteorólogo Cristopher FlorianFoto cedida al periódico HOY

El especialista agregó que un sistema de alta presión también incide en el panorama climático.

“Sistema de alta presión (circulación anticiclónica) mantiene el viento del noreste. El viento del noreste es menos húmedo y fresco, lo que favorece que las temperaturas se sientan más agradables”, explicó.

¿Desde cuándo bajaron las temperaturas y por qué?

Florian señaló que el descenso comenzó a sentirse desde este domingo debido a la incidencia del viento del noreste.

Explicó que, en el hemisferio norte, los vientos que soplan desde direcciones noroeste, norte y noreste suelen provocar temperaturas más frescas, debido a que las masas de aire provenientes de esas latitudes son menos cálidas.

Escasas lluvias

En cuanto a las precipitaciones, el meteorólogo indicó que serán escasas hasta el miércoles.

No obstante, para el jueves y viernes se prevén aguaceros moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, producto de una vaguada en varios niveles de la troposfera.