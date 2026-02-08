El frío se queda en RD por 5 días: ¿Cuándo será más intenso y a qué grado bajarán las temperaturas?

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

¿Guardaron los abrigos? El frío volvió a estacionarse en República Dominicana y se mantendría durante cinco a seis días, según los pronósticos meteorológicos.

Así lo explicó el analista meteorológico Jean Suriel, quien detalló que por segunda ocasión en menos de una semana incide sobre el país un nuevo sistema frontal, acompañado de una masa de aire polar, lo que provocará un descenso significativo de las temperaturas tanto en horas nocturnas como durante el día.

“Actualmente, hay una baja presión invernal de tránsito en el Atlántico, al norte distante del Caribe, la cual está generando ráfagas de viento en gran parte del país. Estas ráfagas enfriarán aún más las temperaturas hasta el jueves en la noche o el viernes en la madrugada”, explicó Suriel el sábado.

El especialista indicó que el frío más intenso se sentirá entre las 6:00 de la tarde y las 9:00 de la mañana. Asimismo, advirtió que durante la madrugada del lunes, así como en las noches y madrugadas del martes y miércoles, las temperaturas podrían descender aún más.

Temperaturas mínimas previstas

Según Suriel hasta el miércoles próximo, las temperaturas mínimas podrían registrarse de la siguiente manera:

Pico Duarte -6°C

Valle Nuevo -4°C

Constanza 9°C

Manabao 9°C

Hondo Valle 9°C

Ocoa 13°C

Polo-Barahona 12°C

Guayabal 13°C

El Cercado 11°C

Sabaneta 14°C

Monción 12°C

San Juan 12°C

Las Matas de Farfán 12°C

Cotuí 16°C

San Francisco 14°C

Jarabacoa 12°C

Salcedo 14°C

Tenares 14°C

Río San Juan 15°C

San José de las Matas 12°C

Padre Las Casas 13°C

Loma de Cabrera 12°C

Bonao 14°C

Azua 15°C

Baní 18°C

Mao 14°C

Moca 16°C

La Vega 16°C

Neiba 15°C

Dajabón 14°C

San Cristóbal 15°C

Villa Altagracia 15°C

Pedernales 16°C

Monte Plata 16°C

Bayaguana 16°C

Sánchez 15°C

Santiago 15°C

Jimaní 16°C

El Seibo 17°C

Miches 17°C

Nagua 18°C

Monte Cristi 18°C

Barahona 18°C

La Romana 19°C

San Pedro de Macorís 18°C

Higüey 18°C

Hato Mayor 18°C

Sabana de la Mar 19°C

Samaná 19°C

Las Terrenas 15°C

Santo Domingo 18°C

Puerto Plata 18°C

Punta Cana 20°C

Clima de hoy

De acuerdo con el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), este domingo predominará un patrón meteorológico más estable y seco, asociado a un sistema anticiclónico, lo que favorecerá un cielo con poca nubosidad y escasa actividad de precipitaciones.

Indomet precisó que las lluvias que pudieran presentarse serían aisladas y débiles, acompañadas de ráfagas de viento, principalmente en zonas montañosas durante la tarde. En horas de la noche, el viento moderado y fresco del nor/noreste podría generar lluvias pasajeras en localidades del Atlántico Norte.