Hallan joven muerta en Los Alcarrizos

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Una joven fue hallada sin vida la noche de este jueves en el baño de su residencia, ubicada en la calle México, sector Las Mercedes, municipio de Los Alcarrizos.

La información fue confirmada al periódico Hoy por el vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, quien identificó a la víctima como Yoendry Contreras Vásquez, de 24 años.

Pesqueira indicó que, al momento del hallazgo, el cuerpo de la dama presentaba golpes contusos y que el caso se encuentra bajo investigación para identificar al o los responsables y proceder con su apresamiento.

Destacó que en la escena, técnicos de la Policía Científica realizaron el levantamiento de evidencias, incluyendo un arma blanca y un teléfono celular, como parte del proceso investigativo.

El cadáver fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para los fines correspondientes.