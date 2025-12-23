Fuerza del Pueblo exige auditoría forense internacional al SENASA

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El partido Fuerza del Pueblo exigió este lunes la realización de una auditoría forense internacional al Seguro Nacional de Salud (Senasa), así como la reparación integral y transparente a todos los afiliados de la ARS que hayan sufrido daños a su salud, negación de servicios o fallecimientos de familiares, como consecuencia del esquema de corrupción descubierto en esa institución.

Mediante un comunicado, la organización política reclamó al Poder Ejecutivo responder al conjunto de los afiliados del sistema, asumiendo su responsabilidad institucional y garantizar respuestas claras y verificables frente a lo que definió como un grave atentado contra los derechos fundamentales del pueblo dominicano y contra la sostenibilidad del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).

El secretario de Seguridad Social de la Fuerza del Pueblo, Fernando Caamaño, declaró que “el daño ocasionado a una amplísima proporción del pueblo dominicano, con el caso de corrupción en el SENASA, generado desde las instancias políticas del Estado, no se subsana con unos pocos recluidos en la cárcel de Las Parras ni con la devolución de un porcentaje de los RD$16 mil millones que afirma la Procuraduría General de la República fueron sustraídos de la ARS del pueblo”.

En ese sentido, Caamaño recordó que la Fuerza del Pueblo ha venido denunciando de manera reiterada la falta de transparencia en el SENASA desde el año 2021, incluyendo advertencias públicas y ruedas de prensa realizadas en junio pasado, las cuales fueron desestimadas por el gobierno, que insistía en la inexistencia de una situación crítica en la institución.

Indicó que dichas denuncias terminaron por conmocionar a la sociedad dominicana cuando se hicieron públicas evidencias de irregularidades en contratos vigentes desde el año 2020 entre el Senasa y el sector privado, situación que generó un amplio rechazo social y obligó al Gobierno a remitir el caso ante la Procuraduría General de la República.