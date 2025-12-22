Leonel Fernández: Caso seguro es el más grave de corrupción

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, afirmó que el caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa) representa “el mayor escándalo de corrupción de la historia dominicana”, y que es “la gran estafa a los pobres”.

Aseguró que ese hecho sintetiza el colapso de la credibilidad gubernamental y la ruptura del vínculo de confianza con la ciudadanía y definió horrible este año que casi acaba.

“La gente ha dejado de creer, la ilusión se esfumó, la confianza se evaporó”, expresó el expresidente.

Desde su óptica, el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) no tiene forma de recuperar la confianza de la gente, y recordó que esa organización llegó al poder con la bandera del cambio y de la transparencia enarbolada, “pero ha terminado por defraudar a la población, representando hoy retroceso y deterioro institucional”.

Calificó el 2025 como “horrible”. Habló del tema al presentar un balance de la situación económica, social e institucional del país, durante el encuentro de cierre de año, organizado por José Francisco Peña Guaba, junto a integrantes de la Gran Alianza Nacional Electoral (Ganaremos), que agrupa organizaciones aliadas a la FP, Fernández.

El dirigente de oposición sostuvo que República Dominicana atraviesa una desaceleración continua del crecimiento económico, iniciada en el último trimestre de 2024 y que ahora está profundizada, lo que lamentó.