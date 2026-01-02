Fuerza el Pueblo ve preocupante estado San Pedro Macorís

Publicado por Iván Santana Creado: Actualizado:

El presidente municipal del Partido Fuerza del Pueblo, Raúl Custodio, dijo que es preocupante la situación de abandono de la ciudad, debido al descuido por parte de la gestión de la alcaldía.

Indicó que, pese a los recursos que recibe la alcaldía por la Ley 176-07 y por el Gobierno, no ha dado resultado, ya que no existe una política de mantenimiento de estructuras, por lo que no se justifica que esa ciudad esté sumergida en un total abandono.

Custodio, quien también es miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, sostuvo que el alcalde Raymundo Ortiz no ha asumido la tarea de responsabilidad en la limpieza de los imbornales y el mantenimiento de las áreas públicas, ya que esas son funciones del alcalde, pero que no está cumpliendo con esas responsabilidades.

Manifestó que existen obras en la ciudad que fueron construidas con recursos del Ministerio de Turismo. Indicó que pese a la cantidad de recursos que recibe la alcaldía, no se ve en qué lo está invirtiendo, por lo que en los próximos meses la Fuerza del Pueblo dará una información completa en ese sentido.

Entiende que la población de San Pedro de Macorís debe tener una alcaldía que responda a los intereses de la mayoría, que haya una supervisión responsable constante y un seguimiento de parte de las autoridades municipales, a fin de tener una ciudad diferente y no llegar a la situación de abandono en que se encuentra en la actualidad.

Raúl Custodio habló en esos términos, al participar como invitado al programa Resumen Sabatino, con Iván Santana, que se transmite de 9:00 a 10:00 de la mañana, por la estación radial Viradio.com.do, en la citada provincia