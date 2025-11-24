Una fundación surgida para fortalecer desde la vulnerabilidad

Publicado por Petra Saviñón Creado: Actualizado:

Evelyn Amarilis Pereyra aprendió a leer y a escribir a los 14 años, debajo de una mata, guiada por una vecina y un cuadernito Petete. Mirada en su propia imagen, decidió que ayudaría a cerrar esas brechas. Lo efectúa con la Fundación “Ama a tu prójimo”, en la que además de alfabetizar acoge a niñas y niños huérfanos.

Hace 33 años, la organización abrió en Bayona, Santo Domingo Este, el hogar en el que viven 28 menores y del que han salido entes productivo. La colaboración fue extendida hasta lo académico, con un plantel en Los Mameyes, Santo Domingo Este.

“En la casa de acogida enfatizamos en pequeños víctimas de violencia y en el centro educativo, no importa que estén en sobre edad”, cuando explica esta mecánica de trabajo, Pereyra indica que anhela ampliar el radio de ayuda, para lo que es indispensable el aporte estatal continuo.

Esto porque a veces hay dificultades con la entrega de fondos, lo que ralentiza la labor, el interés de que esa voz en el desierto sea escuchada. Apoyada por el periódico Hoy, la entidad organizó en la Ciudad Ganadera una tarde familiar en el que la precio de entrada consistió en aportes como juguetes, ropas, alimentos, golosinas y artículos de aseo.

Allí, las familias disfrutaron de la animación de un payaso, juegos, concursos y rifa de un fin de semana en un hotel resort y lo más importante, conocieron el trabajo de “Ama a tu prójimo”.

En representación de este medio, Carolina Peralta agradeció el gesto de los que acudieron a apoyar y manifestó la intención de seguir el respaldo a causas como esa, que significan un aliciente para la sociedad.