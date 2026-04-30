Fundaciones crean premio a la ética

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Los “Premios Ciudadanos de América”, son una distinción creada para resaltar la trayectoria ética y el fomento de los valores.

Gestados por la Red de Abogados Inmobiliarios, la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Desacatados (Afamidesa), Proyecto Soy Inocente y Defensoría de los Derechos Humanos de los Inmigrantes (Dededin).

El representante del galardón, periodista y abogado José Antonio Thomas, explicó que institucionaliza el reconocimiento a la ética como pilar fundamental del desarrollo dominicano. Expresó que la legitimidad de este reconocimiento nace del trabajo de calle de las entidades que lo avalan, lo que conecta al galardonado con la realidad social del país, y le da una dimensión humana y de justicia.