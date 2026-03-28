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Gabinete de Mujeres fortalece respuesta del Gobierno ante feminicidios

Durante la reunión, el Ministerio de la Mujer y el Sistema 9-1-1 firmaron un acuerdo para profundizar la capacidad de una respuesta especializada ante emergencias de violencia contra las mujeres

Santo Domingo. – El Gabinete de Mujeres, Adolescentes y Niñas fue convocado de manera extraordinaria para abordar la respuesta del Estado frente a los casos de violencia contra las mujeres, en el marco de un proceso de fortalecimiento de las acciones que ya desarrolla el Gobierno en todo el territorio nacional.

La reunión, encabezada por la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, permitió avanzar en la profundización del modelo de intervención conjunta entre las instituciones, consolidando un esquema en el que la atención de la emergencia, el seguimiento de los casos y la prevención operan de manera articulada.

“Estamos trabajando para robustecer la capacidad de respuesta del Estado frente a la violencia contra las mujeres, con una articulación entre las instituciones que permita actuar con mayor rapidez y eficacia ante cada caso”, expresó la ministra Reyes Gómez.

“Pero también es fundamental que toda la sociedad asuma su responsabilidad. Denunciar la violencia contra las mujeres no puede seguir siendo una decisión individual; debe ser un compromiso de todas y todos, porque solo así podremos detener a tiempo situaciones que escalan hasta convertirse en tragedias”, agregó la funcionaria.

Por su parte, el director ejecutivo del Sistema 9-1-1, Coronel Randolfo Rijo Gómez, ERD; señaló que la firma del acuerdo con el Ministerio de la Mujer permitirá fortalecer la capacidad del sistema de emergencias, incorporando un enfoque especializado para mejorar la atención de los casos de violencia de género.

El acuerdo establece la consolidación del Sistema 9-1-1 como la línea única de emergencia del país, con capacidad de recepción, clasificación y despacho inmediato de incidentes, integrando herramientas como la geolocalización para una intervención más oportuna. De manera complementaria, el Ministerio de la Mujer fortalece la Línea *212 como servicio especializado para la orientación, el acompañamiento y el seguimiento de los casos, garantizando continuidad en la protección y en la coordinación de la atención psicológica a las víctimas.

Ministra de la Mujer, Gloria Reyes, encabeza reunión del Gabinete de la Mujer

El Gabinete de Mujeres, Adolescentes y Niñas articula a las instituciones que, desde sus competencias, intervienen en la respuesta estatal frente a este tipo de violencia, incluyendo al Ministerio Público, la Policía Nacional, el Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud, el Ministerio de Interior y Policía, el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), así como entidades del sistema de protección social y otras instancias del Gobierno central vinculadas a la garantía de derechos.

De manera complementaria, la estrategia incorpora un despliegue territorial que vincula a las gobernaciones provinciales, los ayuntamientos y las Oficinas Provinciales de la Mujer, junto a las estructuras regionales de estas instituciones, con el propósito de asegurar una respuesta más cercana y oportuna en los territorios.

El Gabinete de Mujeres se consolida como el espacio de coordinación que permite al Gobierno fortalecer una respuesta integrada frente a la violencia, garantizando la actuación conjunta de las instituciones en cada fase del proceso, desde la emergencia hasta la protección y el seguimiento de los casos.

Fortalecimiento para prevenir

El modelo también incorpora un componente orientado a la prevención, mediante el despliegue de estrategias comunitarias y territoriales que permiten identificar riesgos de manera temprana y activar las rutas de atención antes de que la violencia escale.

En este marco, se continuarán impulsando los Puntos VIDA como espacios seguros para la orientación y canalización de denuncias. Asimismo, se desarrollará una estrategia de comunicación que incluye acciones del Gabinete en los operativos de Semana Santa, incorporando materiales preventivos y mecanismos de orientación en un período donde se incrementan los factores de riesgo para las mujeres.

Ante cualquier situación de violencia contra las mujeres, agresión en curso o riesgo inminente, la ciudadanía debe comunicarse de inmediato con el Sistema 9-1-1, que ahora cuenta con capacidades especializadas para brindar una respuesta más rápida y efectiva en la protección de la vida de las mujeres.