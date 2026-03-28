ASDE se posiciona en el primer lugar del SISMAP por excelencia en servicio público

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SANTO DOMINGO ESTE. El Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE) obtuvo una calificación de 100% en el indicador de Evaluación de Desempeño del personal del SISMAP, correspondiente a marzo de 2026, resultado que lo coloca en el primer lugar en el renglón de servicio.

Con este resultado, el cabildo se sitúa entre los gobiernos locales con mejor desempeño en la gestión de recursos humanos, al contar con un sistema de evaluación formal y en ejecución, aplicado de manera periódica a sus más de 3,600 colaboradores.

El alcalde Dío Astacio atribuyó el resultado al esfuerzo y la fe, al tiempo que resaltó las condiciones en las que asumió la gestión. “Con oraciones, con esfuerzo y sobre todo por haberme dado la oportunidad y creer en mi trabajo, a pesar de que siempre tuve las manos atadas, sin siquiera las herramientas tecnológicas necesarias y con un equipo totalmente en contra, Dios obró sobremanera”, expresó.

El indicador del SISMAP mide la existencia de un sistema documentado y su aplicación práctica, lo que incluye evaluaciones, reportes y seguimiento al desempeño del personal. Su cumplimiento fortalece la transparencia, mejora la toma de decisiones y eleva la calidad de los servicios públicos.

Este desempeño posiciona al Ayuntamiento de Santo Domingo Este como una de las alcaldías con avances en sus procesos internos, en medio de los esfuerzos por modernizar la gestión municipal y ofrecer mejores servicios a la ciudadanía. Además, este resultado coloca la entidad municipal en el puesto número 6 del ranking general municipal del SISMAP.