Lamentan fallecimiento del empresario Héctor Rizek Llabaly

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

SAN FRANCISCO DE MACORÍS. – El senador por la provincia Duarte, Franklin Romero, lamentó el fallecimiento del empresario Héctor Rizek Llabaly, a quien definió como un gran ser humano, visionario, emprendedor y de profundo compromiso social.

“Don Héctor fue un hombre que realizó innumerables aportes al desarrollo de la República Dominicana y de nuestra provincia Duarte. Su dedicación y legado seguirán inspirando a futuras generaciones. Mi más sentido pésame a su familia y paz a su alma”, expresó el congresista mediante un despacho de prensa de la Oficina de Gestión Senatorial Duarte.

La mañana de este sábado se informó el fallecimiento de Héctor Rizek Llabaly, a los 95 años de edad, a causa de complicaciones de salud.

Héctor Rizek Llabaly

El destacado empresario fue presidente del Grupo Rizek, una de las principales empresas exportadoras de la República Dominicana.

A lo largo de su trayectoria, Rizek Llabaly recibió múltiples reconocimientos, entre ellos el otorgado en 2022 por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), que le confirió el Galardón al Mérito Industrial.

Asimismo, en 2023 fue reconocido por el Senado de la República mediante una resolución presentada por los senadores Franklin Romero, Alexis Victoria, Ginnette Bournigal de Jiménez y Santiago José Zorrilla.

El empresario también formó parte de diversas instituciones sociales y de servicio, contribuyendo al desarrollo de San Francisco de Macorís y del país.

Su fallecimiento ha generado pesar en amplios sectores de la sociedad francomacorisana y a nivel nacional.